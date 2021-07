സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിലെ വീതംവെപ്പ് അനീതി നിറഞ്ഞത്

മുസ്‌ലിം സമുദായത്തോടും സച്ചാര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനോടും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ദ്രോഹമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വീതംവെപ്പ്.

Posted on: July 17, 2021 8:14 pm | Last updated: July 17, 2021 at 8:14 pm