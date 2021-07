ബാലവേല: കൊവിഡ്കാല കണക്കുകള്‍ വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നത്‌

ലോകാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബാലവേലക്കെതിരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയുള്ള കാലയളവില്‍ നേടിയെടുത്ത പുരോഗതികളെല്ലാം കൊവിഡ് മഹാമാരി കാരണമായി ഉണ്ടായിത്തീര്‍ന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങള്‍ കൃത്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ കൊവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായ ദാരിദ്ര്യം കാരണം ഏകദേശം 8.9 മില്യന്‍ കുട്ടികള്‍ ബാലവേലയില്‍ പുതുതായി ഏര്‍പ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

Posted on: July 13, 2021 4:02 am | Last updated: July 13, 2021 at 12:37 am