ജുമുഅക്കും പെരുന്നാള്‍ നിസ്‌കാരത്തിനും പള്ളികളില്‍ നാല്‍പത് പേരെയെങ്കിലും അനുവദിക്കണം: ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി തങ്ങള്‍

Posted on: July 12, 2021 8:54 pm | Last updated: July 12, 2021 at 8:54 pm