മെസ്സീ, ഈ വിജയത്തിന് ഇരട്ടിമധുരമുണ്ട്

കോപ്പ അമേരിക്കയില്‍ അര്‍ജന്റീന മാത്രമല്ല, മെസ്സി കൂടിയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. ദേശീയ ജഴ്‌സിയില്‍ മെസ്സി ഒരു കിരീടം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു.

Posted on: July 11, 2021 8:07 am | Last updated: July 11, 2021 at 8:28 am