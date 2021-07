എസ് ഐ ആനി ശിവയെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപമാനിച്ച ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകക്കെതിരെ കേസ്; വിവരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് സംഗീത ലക്ഷ്മണ

Posted on: July 8, 2021 5:27 pm | Last updated: July 8, 2021 at 5:29 pm