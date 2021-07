ഓഫീസുകള്‍ കയറിയിറങ്ങേണ്ട; ഇനി മുതല്‍ ഉടമ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മാണത്തിന് അനുമതി

Posted on: July 7, 2021 12:24 pm | Last updated: July 7, 2021 at 12:24 pm