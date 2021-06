സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി

Posted on: June 30, 2021 6:27 pm | Last updated: June 30, 2021 at 6:27 pm