കാസര്‍കോട്ടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ കന്നട പേരുകള്‍ മാറ്റരുതെന്ന് കര്‍ണാടക; അത്തരമൊരു നീക്കമില്ലെന്ന് കേരളം

Posted on: June 28, 2021 11:07 pm | Last updated: June 28, 2021 at 11:07 pm