പരിശോധിക്കപ്പെടണം, യു എ പി എയുടെ സാധുത

മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സംരക്ഷകരും കാവലാളുകളുമാണ് ന്യായാധിപന്മാർ. അവരാണ് യു എ പി എ പോലുള്ള കരിനിയമങ്ങളുടെ സാധുത പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ ബാധ്യസ്ഥരെന്നിരിക്കെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് ദുരൂഹമാണ്.

Posted on: June 20, 2021 5:00 am | Last updated: June 19, 2021 at 11:36 pm