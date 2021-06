വിടപറഞ്ഞത് വിശ്രുത പണ്ഡിത പ്രതിഭ

വിശ്രുത പണ്ഡിതന്‍, ആത്മീയ ആചാര്യന്‍, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധന്‍ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു ഇന്നലെ വിടപറഞ്ഞ ഡോ. തൈകാ ശുഐബ് ആലിം സാഹിബ്

