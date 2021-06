മാംഗോ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് താനല്ല; പി ടി തോമസ് മാപ്പ് പറയണം: മുഖ്യമന്ത്രി

