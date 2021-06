വര്‍ഗീകരണം വിവേചനമാകുന്നതെങ്ങനെ?

സമുദായത്തെ മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കി, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ആറ് നോട്ടിഫൈഡ് വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ ഗണമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം ആത്യന്തികമായ നീതി ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പര്യാപ്തമാകില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെയും അല്ലാത്തവരെയും വെവ്വേറെ വിഭാഗങ്ങളാക്കി വേര്‍തിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരിഹാരക്രിയകളും ക്ഷേമപദ്ധതികളും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നടപ്പാക്കണം. ഇത്തരം തരംതിരിവുകള്‍ വേര്‍തിരിവല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക നീതിയുടെ വിതരണം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഇടപെടലുകളാണ്.

