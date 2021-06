തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തത് മുസ്‌ലിംകളല്ല

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ സംവരണത്തിന് മാനദണ്ഡം സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഉത്തമ താത്പര്യത്തിനെതിരായ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പാപഭാരത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല.

Posted on: June 5, 2021 10:30 am | Last updated: June 5, 2021 at 10:30 am