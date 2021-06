ജനാധിപത്യത്തിന് വിലയിടുന്ന സംഘ്പരിവാര്‍ രാജ്യദ്രോഹം

ജനാധിപത്യത്തിന് വിലയിടുന്ന സംഘ്പരിവാര്‍ രാജ്യദ്രോഹം

കൊടകരയില്‍ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട കുഴല്‍പ്പണം കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുമലയുടെ വെള്ളത്തിന് മുകളില്‍ കാണുന്ന ചെറിയൊരറ്റം മാത്രമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകള്‍ കാരണം ഇനിയും സത്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരും. കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്രകള്‍ വരെ ഇപ്പോള്‍ കള്ളപ്പണം നീക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇ ഡി, എന്‍ ഐ എ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടോ?

Posted on: June 4, 2021 11:57 am | Last updated: June 4, 2021 at 12:02 pm