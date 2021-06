പെട്രോളില്‍ എഥനോള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് 20 ശതമാനമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം; ഇന്ധന ഇറക്കുമതി കുറക്കുക ലക്ഷ്യം

Posted on: June 3, 2021 4:44 pm | Last updated: June 3, 2021 at 4:44 pm