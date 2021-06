കൊവിഡ്: സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം

Posted on: June 2, 2021 11:14 am | Last updated: June 2, 2021 at 12:13 pm