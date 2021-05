നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ ഒരുക്കരുത്; ലംഘിച്ചാല്‍ നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്രം

Posted on: May 30, 2021 10:20 am | Last updated: May 30, 2021 at 10:20 am