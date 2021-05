ദ കൊട്ടേഷൻ ഇൻ ലക്ഷദീപ്

2016 ലാണ് ആശാൻ ദാമനിൽ കാലു കുത്തുന്നത്. വന്നിറങ്ങിയ ഉടൻ കോഡ പട്ടേൽ പണി തുടങ്ങി. ആദ്യം ചെയ്തത്. ദാമന്റെ ഒരരുകിൽ കടലിനഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രകൃതി മനോഹരമായ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഒഴുപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പ്രഫുൽ കോഡ പട്ടേൽ ദാമനിൽ ചെന്നത് ബിനോദ് ചൌധരിയുടെ കൊട്ടേഷനുമായാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരുടെ കൊട്ടേഷനാണെന്ന് വഴിയെ നമ്മൾ അറിയും. രഞ്ജിത്ത് ആൻറണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്...

