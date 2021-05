ഭരണമാറ്റം മാത്രം നോക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നത് നീതികേടാണെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ

Posted on: May 22, 2021 10:24 pm | Last updated: May 22, 2021 at 10:27 pm