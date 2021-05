വാക്‌സീൻ: പേറ്റന്റ് പൂട്ട് പൊളിയുമോ?

വാക്‌സീൻ ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായി മാറിക്കിട്ടാൻ ഒരു പാട് കടമ്പകൾ താണ്ടേണ്ടതുണ്ട്. കൂടിയാലോചനകളുടെ മാരത്തോൺ തന്നെ നടക്കണം. 164 അംഗരാജ്യങ്ങളുള്ള ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ ഐകകണ്‌ഠ്യേന തീരുമാനം വരണം. കാരണം സംഘടനയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വീറ്റോ അധികാരമുണ്ട്. ഈ പ്രപ്പോസൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു. പത്ത് യോഗങ്ങൾ നടന്നു. ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് പോലും മുന്നോട്ട് നീക്കാനായിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം.

