യാത്രാ പാസിനായി അപേക്ഷകരുടെ വന്‍തിരക്ക്; എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് ഡിജിപി

Posted on: May 9, 2021 12:33 pm | Last updated: May 9, 2021 at 12:33 pm