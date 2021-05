ബംഗാളില്‍ അടിപതറി ബി ജെ പി

മമതയുടെ ജനപിന്തുണയുടെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് സംഘ്പരിവാറിന്റെ വര്‍ഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ചെറുത്തു നില്‍പ്പാണ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നപ്പോള്‍ അതിനെതിരെ വീറോടെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു മമത. ശക്തയായ ഭരണാധികാരി എന്നതിനപ്പുറം ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ പോരാളി പരിവേഷമാണ് മമതയെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

Posted on: May 4, 2021 4:01 am | Last updated: May 4, 2021 at 12:08 am