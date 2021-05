കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍; സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ഓഫീസുകളില്‍ 25 ശതമാനം ജീവനക്കാര്‍ മാത്രം

Posted on: May 3, 2021 11:43 pm | Last updated: May 3, 2021 at 11:43 pm