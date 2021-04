ആശുപത്രിക്കിടക്കയിലും സി എ പരീക്ഷാ ഒരുക്കം മുടക്കാതെ കൊവിഡ് രോഗി

ഭുവനേശ്വര്‍ | കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് (സി എ) പരീക്ഷക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മുടക്കാതെ യുവാവ്. ഒഡീഷയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ വാര്‍ത്ത ചിത്ര സഹിതം വിജയ് കുളംഗെ ഐ എ എസ് ആണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ ബുക്കുകളും കാല്‍ക്കുലേറ്ററുമെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം.

പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച മൂന്ന് പേരോട് രോഗി സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ബെര്‍ഹാംപൂരിലെ എം കെ സി ജി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ കലക്ടര്‍ ആയ കുളംഗെ ഈ ഫോട്ടോയെടുത്തത്. രോഗിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും ആത്മാര്‍പ്പണത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

സ്വന്തം വേദന മറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ആത്മാര്‍പ്പണമെന്നും വിജയമെന്നത് വെറും ഔപചാരികതയാണെന്നും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ്. അതേസമയം, ഗുരുതര രോഗികള്‍ ബെഡ് കിട്ടാതെയിരിക്കുമ്പോള്‍ ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളെ ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനെ ചിലര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

Success is not coincidence. You need dedication. I visited Covid hospital & found this guy doing study of CA exam. Your dedication makes you forget your pain. After that Success is only formality. pic.twitter.com/vbIqcoAyRH

