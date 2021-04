വാക്‌സിന് വില ഈടാക്കുന്നത് ന്യായമല്ല; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 24, 2021 6:22 pm | Last updated: April 24, 2021 at 6:22 pm