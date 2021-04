കുംഭമേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഗുജറാത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ 49 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്

Posted on: April 19, 2021 12:23 pm | Last updated: April 19, 2021 at 12:23 pm