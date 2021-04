രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നു; ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഉപയോഗം അമേരിക്ക നിര്‍ത്തിവെച്ചു

Posted on: April 13, 2021 5:42 pm | Last updated: April 13, 2021 at 5:42 pm