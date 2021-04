സ്പുട്‌നിക്കിന് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ വിദേശ നിര്‍മിത വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ഉടന്‍

ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സന്‍ (ബയോ ഇ), സിഡസ് കാഡില്ല, സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നൊവാക്‌സ്, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ നസല്‍ തുടങ്ങിയ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് ഉടന്‍ അനുമതി നല്‍കും.

Posted on: April 13, 2021 3:14 pm | Last updated: April 13, 2021 at 3:14 pm