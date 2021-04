വോട്ടര്‍മാരുടെ ഡാറ്റ ചോര്‍ത്തി, ഇരട്ട സഹോദരരെ ഇരട്ട വോട്ട് പട്ടികയില്‍ പെടുത്തി; ചെന്നിത്തല പുറത്തുവിട്ട പട്ടികക്കെതിരെ വ്യാപക പരാതികള്‍

Posted on: April 1, 2021 3:21 pm | Last updated: April 1, 2021 at 3:21 pm