കുടുംബം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് 30 വര്‍ഷം ജീവന് തുല്യം സ്‌നേഹിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഒരു പത്രപ്രസ്താവന കൊണ്ട് പുറത്താക്കിയെന്ന് ലതിക സുഭാഷ്

Posted on: March 30, 2021 7:42 pm | Last updated: March 30, 2021 at 7:42 pm