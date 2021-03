രാജ്യത്ത് വൈറസ് വ്യാപനം വീണ്ടും രൂക്ഷം

രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വന്‍ വര്‍ധന കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 45 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സീനേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ കയറ്റുമതി നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Posted on: March 26, 2021 5:00 am | Last updated: March 25, 2021 at 11:13 pm