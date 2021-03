പ്രവാസം പിന്നെയും തളിരിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ…

സഊദിയില്‍ നിന്ന് സ്വദേശിവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഇപ്പോള്‍ കൊവിഡിന്റെ പേരിലും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ പ്രവാസികളുടെ അത്രയും വരില്ലെങ്കിലും ആനുപാതികമായി നല്ലൊരു ശതമാനം പേര്‍ പുതുതായി ഗള്‍ഫ് തൊഴില്‍ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കണക്ക്. അതായത് ഒരു ശുദ്ധീകരണമോ നിലവാരപ്പെടുത്തലോ നടക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ കുറേക്കൂടി ശക്തമായി തുടരുകയാണിപ്പോള്‍.

