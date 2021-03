അതിജീവനത്തിന്റെ എഴുത്തുവഴികൾ

ലളിതവും കാവ്യാത്മകവുമാണ് എമിലിയുടെ ഭാഷ. അതേസമയം തീവ്രമായ ജീവിതാഭിമുഖ്യവും മാനവികതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഊഷ്മളമായ അഭിനിവേശവും അതിനെ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങളെ ഗാഢമായി പ്രണയിച്ച എമിലി നസ്്റുല്ലയുടെ രചനകൾ അറബ് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ തീക്ഷ്ണമായൊരു കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ കാലാതിവർത്തി കളായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

Posted on: March 14, 2021 11:37 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:37 am