വ്ളോഗർമാർക്ക് പണി വരുന്നു!

ഭാവിയിൽ യുട്യൂബ് എല്ലാ സൗജന്യ സേവനങ്ങളും നിർത്തലാക്കുമെന്നും അതോടെ ഇപ്പോൾ യുട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ചാനലുകളിൽ നിലനിർത്താൻ കമ്പനിക്ക് പണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും നേരത്തേ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കമാണ് യുട്യൂബിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.

Posted on: March 14, 2021 11:32 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:32 am