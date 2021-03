അമിത് ഷായോട് ‘അപ്രസക്തമായ’ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ നടന്ന പല അഴിമതികളുടെയും തെളിവുകള്‍ കൈവശമുണ്ടെന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആഭ്യന്തരന്റെ ആദ്യത്തെ അമ്പ്. അഴിമതികളുടെയൊക്കെ തെളിവ് കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ അതൊക്കെ പുറത്തുപറയുകയോ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കോ കോടതികള്‍ക്കോ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. അഴിമതിയുടെ തെളിവ് ഇത്രകാലം മടിശ്ശീലയില്‍ മറച്ചുവെച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് വന്നാല്‍, അതില്‍പ്പരം രാജ്യദ്രോഹം മറ്റൊന്നില്ല.

Posted on: March 9, 2021 4:02 am | Last updated: March 9, 2021 at 12:05 am