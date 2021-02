സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം: കേന്ദ്ര നിലപാട് സ്വാഗതാര്‍ഹം

പാശ്ചാത്യന്‍ ദുര്‍നടപ്പുകളെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിലും അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും പെടുത്താന്‍ തുനിയുന്നത്, മനുഷ്യസമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത അപരാധമാണ്.

Posted on: March 1, 2021 5:00 am | Last updated: February 28, 2021 at 11:13 pm