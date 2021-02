പുതുക്കിപ്പണിതപ്പോള്‍ പട്ടേലിനെ കൈവിട്ടു; മൊട്ടേര ഹൗസ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര്

Posted on: February 24, 2021 4:53 pm | Last updated: February 24, 2021 at 4:53 pm