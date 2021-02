ആഴക്കടല്‍ മത്സ്യബന്ധനം; കരാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കില്‍ നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു: ഇ എം സി സി ഡയറക്ടര്‍

Posted on: February 22, 2021 6:32 pm | Last updated: February 22, 2021 at 6:32 pm