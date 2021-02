മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ പരിപാടിയില്‍ കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് വന്‍ ജനക്കൂട്ടം

Posted on: February 4, 2021 12:35 pm | Last updated: February 4, 2021 at 12:35 pm