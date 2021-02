മ്യാന്മര്‍ പട്ടാള അട്ടിമറി വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നത്‌

തീര്‍ത്തും അപലപനീയമാണ് മ്യാന്മറിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിയെങ്കിലും അമേരിക്കയും ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധിച്ചതല്ലാതെ ആഗോളതലത്തില്‍ കാര്യമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓംഗ് സാന്‍ സൂചിയുടെ ജനപ്രീതിയിലും പ്രതിച്ഛായയിലും സംഭവിച്ച ഇടിവിലേക്കാണ് ഇത് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

Posted on: February 3, 2021 4:01 am | Last updated: February 3, 2021 at 12:45 am