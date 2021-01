കാക്കിയില്‍ കറ പുരളുമ്പോള്‍

സേനയില്‍ ഗുരുതരമായ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും അരങ്ങേറുന്നുവെന്ന ധാരണ പരക്കാന്‍ ഇടവരുന്നത് പോലീസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ മാത്രമല്ല, സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ തന്നെയും ബാധിക്കും. ആരോപണങ്ങള്‍ പലതും ശരിയാകണമെന്നില്ല. സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയായിരിക്കണം ഇക്കാര്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

Posted on: January 26, 2021 4:01 am | Last updated: January 26, 2021 at 12:34 am