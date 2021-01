ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച 51 പേര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍; ഒരാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Posted on: January 17, 2021 5:25 pm | Last updated: January 17, 2021 at 5:25 pm