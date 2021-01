ഖത്തര്‍ അതിര്‍ത്തി തുറക്കാന്‍ സഊദിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നീണ്ട മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള്‍

Posted on: January 5, 2021 7:55 am | Last updated: January 5, 2021 at 9:35 am