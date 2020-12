ഭരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലേക്കാണോ പോകുക? പരിഹാസവുമായി മന്ത്രി ജലീല്‍

Posted on: December 23, 2020 6:13 pm | Last updated: December 23, 2020 at 6:15 pm