ഗവര്‍ണര്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് അസാധാരണ സാഹചര്യമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി

Posted on: December 22, 2020 6:41 pm | Last updated: December 22, 2020 at 6:41 pm