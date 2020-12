കോടതിയും പറയുന്നു; പിടിവാശി വെടിയണം

ആര്‍ എസ് എസിന്റെ പോഷക സംഘടനയായ സ്വദേശി ജാഗരണ്‍ മഞ്ച് പോലും തള്ളിപ്പറയുന്ന കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കായി ശാഠ്യം തുടരുമ്പോള്‍ ഒറ്റ അജന്‍ഡയേ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് മുന്നിലുള്ളൂ. സമരത്തിന് മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കരുത്.

