സഊദിയില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നല്‍കി തുടങ്ങും

Posted on: December 16, 2020 9:16 pm | Last updated: December 16, 2020 at 9:16 pm