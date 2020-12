പാതിവഴിയിലാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍

കര്‍ഷക ദ്രോഹ നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കട്ടെ.

Posted on: December 14, 2020 5:00 am | Last updated: December 13, 2020 at 11:24 pm