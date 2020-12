ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ന്യൂനമര്‍ദമായി മാറിയേക്കും

Posted on: December 3, 2020 9:30 pm | Last updated: December 3, 2020 at 9:35 pm