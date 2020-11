കെ എസ് എഫ് ഇ ശാഖകളിലൊരിടത്തും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടില്ല; പണം ട്രഷറിയിലടക്കേണ്ടതില്ല: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

Posted on: November 28, 2020 12:48 pm | Last updated: November 28, 2020 at 1:20 pm